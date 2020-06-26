Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Жесткий карантин вновь установили на выходные в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«27-28 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома. График работы с 10.00 до 17.00», — сообщили в пятницу в пресс-службе акима столицы.

В выходные дни будет приостановлена деятельность всех торгово-развлекательных центров (ТРЦ), торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов.

«Прошлые «карантинные выходные» показали динамику снижения и выпрямления русла заболеваемости. В эти выходные – 27 и 28 июня – также вводим «домашние выходные». В городе сейчас в основном два очага заражения – это семейные и коллективные. В выходные горожанам запрещается выходить из дома за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, за получением медуслуг или на работу, чья деятельность разрешена. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. В продмагазинах у дома есть все необходимое», — сказала главный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева.

Вместе с тем, 27-28 июня разрешается работа аптек и объектов общественного питания на открытом воздухе в уличном формате (летники), с учетом соблюдения строгих санитарных норм.

«В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня (понедельник). Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей», — сообщили также в горакимате.