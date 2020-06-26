Супермаркеты и базары 27-28 июня не будут работать в Алматы, парки будут открыты

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сети супермаркетов и базары не будут работать в Алматы 27-28 июня, парки и скверы будут открыты, сообщили в общественной приемной Open Almaty.

«Крупные торговые сети, продовольственные и непродовольственные, за исключением филиалов в формате магазинов у дома, будут закрыты», — сообщили в Open Almaty в пятницу.

При этом в общественной приемной отметили, что рынки также будут закрыты.

Однако, по информации Open Almaty, парки, скверы, пешеходные улицы и туристические объекты будут работать.

«Парки, скверы будут открыты, горы будут открыты», — сказали в общественной приемной.