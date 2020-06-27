Токаев подписал поправки в акты по исполнительному производству и уголовному закону

Новости 60 0
Проекты ГЧП могут разорить государство Проекты ГЧП могут разорить государство
2921

Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в акты по исполнительному производству и уголовному закону, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, сенат парламента РК принял

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» 11 июня.

Похожие материалы:

  1. Мажилис одобрил в первом чтении поправки в акты по вопросам налогообложения
  2. Токаев подписал закон по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ
  3. Токаев подписал поправки по вопросам регулирования цифровых технологий
  4. Токаев подписал поправки, разрешающие судам рассматривать дела без вызова сторон
  5. Токаев подписал очередные поправки по расширению своих полномочий

Новости партнеров

Загрузка...