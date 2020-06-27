Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в акты по исполнительному производству и уголовному закону, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, сенат парламента РК принял

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» 11 июня.