Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев присудил премии и вручил гранты работникам СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

«Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: присудить премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Куатову Даурену Касеновичу – главному редактору газеты «Қазақ әдебиеті» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства; Кыдырали Дархану Куандыкулы – председателю правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» за значительный вклад в развитие казахскоязычных печатных средств массовой информации; Сарыбаю Серику Абикенулы – директору телеканала «Жетысу» за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации; Трухачеву Александру Владимировичу – шеф-редактору отдела аналитических программ канала «Хабар» за вклад в развитие отечественной тележурналистики», — говорится в распоряжении Токаева «О присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации» в субботу.

Согласно документу, гранты президента РК в области СМИ вручены: Ашим Альбине – корреспонденту национального телеканала Qazaqstan за вклад в развитие казахстанского телевидения; Мадияровой Макпал Бакытбековне – корреспонденту отдела аналитических программ телеканала «Хабар» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана; Нурушевой Маржан Еркимбековне – редактору-телеведущей телеканала Semei за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана; Смайлову Жандосу Мейрбекулы – выпускающему редактору информационного агентства «Азаттық рухы» за вклад в продвижение информационного освещения в интернет-пространстве;

«Объявить благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: творческому коллективу газеты «Ана тілі» за значительный вклад в развитие национальной прессы; творческому коллективу международного информационного агентства «Казинформ» за особый вклад в информационное освещение общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер; творческому коллективу республиканской газеты «Казахстанская правда» за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны; творческому коллективу Мангистауского областного филиала национального телеканала Qazaqstan за вклад в развитие региональной журналистики», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил за полезный вклад в реализацию государственной политики.

Напомним, до июля 2019 года казахстанские журналисты отмечали свой профессиональный праздник 28 июня, и он назывался День работников связи и информации, который был установлен указом первого президента РК Нурсултана Назарбаева 20 октября 2011 года.

21 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что профессиональные праздники работников связи и информации в Казахстане предлагают отмечать раздельно: День работников связи – 17 мая, а День работников информации – 28 июня.

24 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана.

26 июля сообщалось, что профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в Казахстане: День работников связи и информатизации – 17 мая, День работников средств массовой информации – 28 июня.