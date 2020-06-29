Балаева об АСП: В погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. В погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы, заявила министр информации и общественного согласия РК Аида Балаева.

«Большой проблемой для страны является увеличение количество разводов. Если в 2017 году их было 55 тысяч фактов или 39% от количества зарегистрированных браков, то в 2019 – уже почти 60 тысяч или 43%. При этом, хочу обратить внимание на тот факт, что на такую активную статистику повлияла ситуация вокруг внедрения АСП, когда в погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы», — заявила Балаева в понедельник в СЦК.

По ее словам, любые изменения, происходящие в обществе, могут негативно сказываться на семье.