Динмухамед Кунаев 1960 – 1962 гг. 29.06.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 148 0 Историк Лайла Ахметова о первом этапе руководства Казахстаном самого долгого советского лидера Похожие материалы: Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт ЦИК Казахстана ЦИК РК установил размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы Социальные расходы в 2019 году в Казахстане выросли на 22% – минфин Лакшми Миттал: В Казахстане я спал в пальто, мылся водой в ведре! МВД РК может предложить ужесточить наказание за жестокое обращение с животными