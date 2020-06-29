«Выборы в мажилис: сценарий власти, партийный расклад и влияние коронавируса». «Риски для Казахстана возрастают». «Год на посту акима Алматы: что успел сделать Сагинтаев». «Откуда у нашей «золотой молодежи» надменность, спесь, презрение к собственному народу?»

Сетевой Казахстан 29 июня 202

CAMONITOR . KZ . «Выборы в мажилис: сценарий власти, партийный расклад и влияние коронавируса» — Максим КАЗНАЧЕЕВ — В случае проведения выборов в конституционные сроки (март 2021 года) есть шанс на то, что к тому времени будут зарегистрированы новые партии. Если же выборы пройдут досрочно, уже осенью (октябрь-ноябрь) нынешнего года, то, скорее всего, список партий, которые поведут борьбу за депутатские мандаты, не изменится.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Риски для Казахстана возрастают» — Для нас это означает потенциальное возрастание внутренних рисков, поскольку правительство Казахстана не уделяет должного внимания внутренней политике и формированию уважительного отношения к представителям других национальностей, конфессий и рас. Более того, у некоторых людей в системе власти может возникнуть соблазн «свалить» вину за провалы в решении экономических и социальных проблем на китайцев или русских на фоне усугубляющегося экономического кризиса. Стоит отметить, что бездействие в формировании уважительного отношения друг к другу воспринимается маргиналами как поддержка государством ксенофобии, что способствует росту бытового шовинизма и социальной агрессии. Мы наблюдаем рост агрессивных высказываний по отношению к неказахам, которые составляют значительную часть нашего электората, и нас тревожит подобное положение дел.

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ – «На тонущем корабле казахской медицины поменяли капитана» — Сентенция «коней на переправе не меняют» в случае со здравоохранением Казахстана не работает, поскольку на переправе страны через COVID-19 «конь» «утонул» напрочь. Новому министру Алексею ЦОЮ хозяйство досталось в чрезвычайно удручающем виде.

TIME . KZ . «Прочитанному — верить!» — Как интервью адвоката из Петропавловска газете “Время” помогло его коллеге добиться оправдания четверых жителей Атырау. Как показывает практика, наши публикации частенько помогают простым людям выбраться из сложных ситуаций. Очередная такая показательная история случилась в нефтяной столице страны. Благодаря тому, что адвокат Нурлан ЖОЛБОЛОВ оказался читателем нашей газеты, он смог доказать: преступление против его подзащитных было срежиссировано сотрудниками Службы экономических расследований (СЭР).

«Доктор сделал своё дело…» — В четверг вечером стало известно, что Минздрав Казахстана возглавил Алексей ЦОЙ. Он сменил на этом посту Елжана БИРТАНОВА, который заступил на эту должность 25 января 2017 года. Тогда он возглавил новое-старое министерство: чуть раньше появился указ президента о разделении перегруженного функциями, а потому неповоротливого Министерства здравоохранения и социального развития (рулила им Тамара ДУЙСЕНОВА) на две части. Каким министром был Елжан Биртанов.

«И никаких токсинов!» — Многолетняя экологическая проблема на недостроенной и заброшенной много лет назад радиолокационной установке “Дарьял-У” больше не будет привлекать к себе внимания. В среду оттуда вывезли последнюю партию токсичных отходов. Карагандинские власти планируют в ближайшее время провести рекультивацию земель, чтобы избавить северное побережье озера Балхаш от остатков отравляющих веществ.

FORBES . KZ . «Год на посту акима Алматы: что успел сделать Сагинтаев» — У Бакытжана САГИНТАЕВА одна из самых разноплановых биографий среди представителей высшего эшелона власти в Казахстане. Родился далеко не в столице, но поступил в лучший вуз страны. Окончив КазГУ, сразу стал преподавать — в престижном нархозе. После трех лет работы вернулся в родной университет и за четыре года дорос до доцента кафедры социологии. В 1992 ушел в коммерцию (слово «бизнес» тогда ещё не было в ходу), открыв турагентство. Потом было руководство АО «Казмет», а в феврале 1998 Сагинтаев — уже замакима Жамбылской области. С тех пор Бакытжан Абдирович не покидал госсектора: председатель антимонопольного агентства, аким Павлодарской области, министр экономики и торговли, вице-премьер.

CARAVAN . KZ . «Портфель карман не тянет: что больше всего волнует казахстанцев в регионах» — Галымжан НИЯЗОВ был назначен на должность акима города Актау в ноябре 2017 года. За два с половиной года у жителей накопилась масса претензий к работе градоначальника. Нынешнему главе Актау выпала честь организовывать саммит глав прикаспийских государств, который прошел в августе 2018-го. Это, пожалуй, единственный год, который актаусцы вспоминают с благодарностью… Акима Петропавловска Булата ЖУМАБЕКОВА горожане видят нечасто, в основном – на фото и видео. Пользователям соцсетей запомнились 2, пожалуй, самых ярких кадра – Жумабеков со старушкой и Жумабеков косит траву в парке.

LITER . KZ . «Рейтинг казахстанских политиков, которые лучше/хуже всего соблюдают карантин» — С введением карантина одним из главных правил было ношение маски, профилактика антисептиками, перчатки, а также соблюдение дистанции в местах скопления людей. Редакция Liter.kz провела небольшой фактчек длиною в месяц и выявила, кто из членов Правительства все это время соблюдал меры безопасности, озвученные в Постановлении главного санврача РК. В нашем рейтинге не будет мест и номинаций, но двух самых ответственных чиновников мы все-таки отметим в конце.

NP . KZ . «Налог на «гугл»» — В Казахстане планируют ввести налог на деятельность трансконтинентальных интернет-корпораций. О необходимости введения так называемого “налога на Google” у нас начали говорить еще в 2016 году — тогда эта тема была в мировых трендах. Теперь же проект обретает форму: соответствующие нормы содержатся в проекте закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата”. Документ одобрен Мажилисом Парламента в первом чтении.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Почему Джон Дир и Мясной союз проиграли?» — Высокомерие, неверие в собственную страну и откровенная дискредитация национального промышленного производства, никого и никогда не приводили еще к успеху. Как гласит народная мудрость, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И если в Казахстане продолжается информационная кампания против утилизационного сбора, несложно догадаться, что за ней стоят совершенно определенные импортеры сельхозтехники и аффилированные с ними местные агрохолдинги и бизнес-группы.

EXCLUSIVE . KZ . Айнаш МУСТОЯПОВА – «Қазақский той: локомотив экономики или атавизм прошлого?» — Судя по прогнозам, сложная эпидемиологическая ситуация в стране и мире будет сохраняться до конца текущего года. Это значит, что большие риски распространения вируса будут обусловлены любыми массовыми мероприятиями. Данная проблема, среди прочего, напрямую затрагивает и қазақские тои – мероприятие, на протяжении продолжительного времени вызывающее в обществе горячие дискуссии. Удивляет периодическое возвращение к этой теме, словно оппоненты задались целью вынести некий обязательный к исполнению вердикт. Казалось бы, после обмена мнениями тема должна была сойти на нет, к тому же она представляет собой явление сугубо частной жизни и каждый отдельный той не затрагивает интересов всего общества.

«Как Биртанов «позаботился» о том, чтобы провалить диагностику» — 23 июня ряд лабораторий по диагностике коронавируса в Алматы вышли из строя. По словам руководителя Управления общественного здоровья Камалжана НАДЫРОВА, «на текущей неделе их работа будет возобновлена. Также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу фондом Булата Утемуратова». А в это время в клинико-диагностических лабораториях скоро, наверняка, работать будет некому: кадры брать неоткуда, тесты заканчиваются. Единственная в республике кафедра медицинской лабораторной диагностики закрыта два года назад. И теперь соцсети пестрят объявлениями работодателей, ищущих лаборантов на зарплату 300 тысяч и выше.

365 INFO . KZ . «Жертвы высшего образования: кто поможет выпускникам закрывшихся частных вузов?» — Выпускники закрывшихся частных вузов не могут подтвердить квалификацию — архивы утеряны. В Ассоциации вузов Казахстана требуют провести расследование и наказать виновных. Реформы системы высшего образования Казахстана 20-летней давности начали приносить «урожай». В середине 90-х государство направо и налево раздавало лицензии на открытие вузов. Так и появились сотни институтов-однодневок на съемных квартирах, которые давали сомнительное образование и дипломы государственного образца. Выжили не все.

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Откуда у нашей «золотой молодежи» надменность, спесь, презрение к собственному народу?» — Вообще, мне думается, внезапное богатство – это наказание. Оно не должно сваливаться на голову просто так. К нему идут долго. Поколениями. Но наши нетерпеливы. Наши хотят всего много и сразу. То есть они хотят построить гору, хотя еще не таскали камней. Ну что я могу сказать? Рокфеллер был честным вором. Он однажды сам признался: «Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого». Так то Рокфеллер! Наши воры в этом смысле уважения не вызывают. Как бы они ни пыжились и ни пылили. Как-то мелко у них все и банально. Я бы даже сказал, пошло.

AZATTYQ . ORG . «Лукпан Ахмедьяров: «К любой власти нужно относиться критично»» — Журналист и главный редактор «Уральской недели» Лукпан АХМЕДЬЯРОВ — об особенностях региональной журналистики и о том, почему нужно быть всегда недовольным властью.

«Историк Шамек Тлеубаев: «Основная причина восстания 1916 года — земельный вопрос»» — Сопротивление указу российского императора о тыловой мобилизации казахов во время Первой мировой войны, изданному ровно 104 года назад, привело к национально-освободительному восстанию в казахских степях. Историк Шамек ТЛЕУБАЕВ говорит, что восстание, подавленное царской армией с особой жестокостью, показало стремление казахов к самоуправлению, сохранению целостности территории и единству народа.

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