До 60% рекламных доходов потеряли СМИ из-за коронавируса в Казахстане – МИОР

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. До 60% рекламных доходов потеряли СМИ из-за коронавируса в Казахстане, сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«Из-за пандемии коронавируса средства массовой информации сталкиваются с большими экономическими трудностями. Прогноз потери рекламных доходов в текущем году исчисляется в среднем от 30% до 60%», — сообщила Балаева в СЦК в понедельник.

По ее словам, в условиях режима ЧП и с учетом девальвации валюты, по предварительным расчетам, планируемые убытки в разрезе 60 теле-, радиоканалов равны Т810,855 млн, что составляет 55,6% от доходов на 2020 год, в разрезе 50 печатных изданий равны – Т1,551 млн, что составляет 32,01% от доходов на 2020 год.

«В рамках антикризисных мер на сегодня парламентом одобрены поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уплаты налогов и обязательных отчислений с фонда оплаты труда на период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Кроме того, парламентом принят законопроект, в рамках которого предусмотрено освобождение коммерческих теле-, радиоканалов от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года», — проинформировала Балаева.