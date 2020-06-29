Государство будет принимать жесткие меры к деструктивным Telegram-каналам – Балаева

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Государство будет принимать жесткие меры к Telegram-каналам, распространяющим деструктивную информацию, заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«Их (анонимных Telegram-каналов – КазТАГ) очень много стало, и я не сторонник тотальных запретительных мер и если речь касается критики в отношении меня, в отношении моих коллег, но если дело касается деструктивной информации, информации, которая угрожает национальной безопасности, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству», — сказала Балаева на брифинге в понедельник.

При этом она признала, что установить авторов анонимных Telegram-каналов сложно.

«Другой вопрос, конечно, сейчас очень сложно найти юридические адреса и конкретные ответственные лица в этом направлении», — отметила Балаева.