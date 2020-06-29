Дождь, град и сильный ветер ожидаются в трех областях Казахстана во вторник

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Дождь, град и сильный ветер ожидаются в Костанайской, Кызылординской и Актюбинской областях во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер восточный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днем 30 июня ожидается гроза. Ветер восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем 30 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем 30 июня в Актюбинской области местами ожидаются сильный дождь, град, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.

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