Сеть корейских клиник в Алматы изменила правила приема на ПЦР-тестирование

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Алматы. 29 июня. КазТАГ — Сеть корейских клиник в Алматы изменила правила приема на ПЦР-тестирование, передает корреспондент агентства.

«С 29 июня возобновляется работа мобильного пункта «Нурлы Тау» (исключительно для пеших лиц) и стартует новый мобильный пункт «Халык Арена» (только для автомобилей). График работы: ежедневно с 09.00 до 16.00 без выходных. Регистрация временно будет производиться на месте, но вскоре мы возобновим онлайн-регистрацию. Оплата производится картой по безналичному расчету (наличные и онлайн оплата временно не принимаются)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Medical Partners Korea (MPK) Clinic в понедельник.

Напомним, 24 июня генеральный директор ТОО «MPK Qazaqstan» Мин Хисук сообщил

о сложностях при доставке реагентов для полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностирования коронавируса в Алматы. По его словам, совсем недавно авиакомпания Air Astana произвела разгрузку срочных медицинских снабжений ТОО «из-за большого количества личных грузов казахстанских граждан из Кореи», в частности, «всех необходимых реагентов, тестовых и расходных материалов», которые были заказаны из Южной Кореи месяц назад.

25 июня в Air Astana сообщили, что «грузовая компания, представляющая интересы MPK, не проинформировала авиакомпанию о перевозке груза медицинского назначения», при этом пообещав, что «авиакомпания доставит груз из Южной Кореи на приоритетной основе ближайшим рейсом».

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