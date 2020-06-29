Сильные дожди ожидаются в центре Казахстана в ближайшие три дня, возможен град

Новости 135 0
В большой базе данных можно больше украсть В большой базе данных можно больше украсть
1421

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Сильные дожди ожидаются в центре Казахстана 30 июня-2 июля, возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть Казахстана будет оказывать влияние Южно-Каспийский циклон. Пройдут дожди с грозами, в центральном регионе местами ожидаются сильные дожди, возможен град», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно прогнозу, местами по Казахстану усилится ветер, в отдельных районах – до шквалистого, на юге – с пыльной бурей.

«Существенного понижения температуры воздуха не ожидается», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Дожди с грозами ожидаются во вторник на востоке, северо-востоке и юго-востоке Казахстана
  2. Похолодание и дожди ожидаются на севере, северо-западе и в центре Казахстана 27-29 июня
  3. Сильные дожди с грозами ожидаются местами на большей части Казахстана в субботу
  4. Сильные дожди с грозами ожидаются местами по Казахстану в четверг
  5. Град возможен на востоке и северо-востоке Казахстана в среду

Новости партнеров

Загрузка...