Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей – Токаев

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев завил, что межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК не справилась с поставленной перед ней задачей, сообщает пресс-служба Акорды.

«С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в семь раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

По последним данным, в Казахстане зарегистрированы 21 327 зараженных коронавирусом, 13 008 выздоровевших, 183 летальных случая и 16 639 бессимптомных носителя.