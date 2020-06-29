Увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий поручил Токаев

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев также поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды после совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Президент отметил, что «граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм».

«Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб», — сказал Токаев.