Токаев поручил за два дня внести предложение по вопросу введения жесткого карантина

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил за два дня внести предложение по вопросу введения жесткого карантина, сообщает пресс-служба Акорды.

«Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Президент полагает, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.

По последним данным, в Казахстане зарегистрированы 21 327 зараженных коронавирусом, 13 008 выздоровевших, 183 летальных случая и 16 639 бессимптомных носителя.

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