Алматы. 29 июня. КазТАГ – Национальный банк передислоцировался в Нур-Султан, сообщает пресс-служба финрегулятора.

«В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального Банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 г. Национальный Банк расположился по новому юридическому адресу: Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 57А. По поручению главы государства в финансовом центре Казахстана – в Алматы по адресу улица Айтеке би, 67 открыто постоянное представительство Национального Банка. Его руководителем назначена заместитель председателя Национального Банка Д. Галиева», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, представительство НБРК продолжит тесное взаимодействие с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.