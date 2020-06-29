Два новых телеканала откроют в Казахстане – Балаева

Астана. 29 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Два новых телеканала откроют в Казахстане, сообщила министр информации и общественного согласия РК Аида Балаева.

«В настоящее время прорабатывается вопрос открытия двух новых телеканалов: «Абай ТВ», «Аль-Фараби». Телеканал «Абай ТВ» запускаем буквально завтра. 30 июня он будет входить в телесемейство ТРК «Казахстан» и станет новым нишевым каналом, посвященным богатству наследия отечественной культуры. Второй телепроект – канал «Аль-Фараби» — запускается на базе агентства «Хабар» к началу учебного года», — сообщила Балаева в понедельник в СЦК.

По ее словам, канал «Аль-Фараби» станет новой образовательно- просветительской телевизионной платформой с детско-подростковой аудиторией в возрасте от шести до 18 лет.