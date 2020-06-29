Нурали Алиев потребовал £1,5 млн от британских правоохранителей

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев и несколько связанных с ним компаний потребовали от Национального агентства Великобритании возмещение ущерба в размере £1,5 млн, сообщает Reuters.

«По словам пресс-секретаря Нурали Алиева, внук бывшего президента Казахстана и другие истцы подали иск на Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью с требованием возместить расходы в сумме £1,5 млн после того, как Высокий суд отменил изданные в отношении них ордера на арест имущества неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) запросило ордера на арест имущества неустановленного происхождения в отношении активов компаний, связанных с Нурали Алиевым. Но в апреле Высокий суд вынес решение в пользу Алиева в отношении принадлежащего ему дома и имущества связанных с Алиевым компаний. Апелляция NCA была отклонена.

По словам пресс-секретаря Алиева, «все расследование NCA и большая часть его доказательств были получены из неподтвержденных общедоступных источников», а судья уже приказал NCA произвести промежуточный платеж в размере £500 тыс. к 8 июля.

Напомним, 10 марта стало известно, что в Лондоне особняк Нурали Алиева – старшего сына Дариги Назарбаевой попал под действие ареста на богатство неустановленного происхождения. Помимо указанного объекта и на другое имущество, принадлежащее компаниям, находящимся в оффшорных зонах, также был наложен арест. В тот же день бывший бизнес-партнер Рахата Алиева – экс-зятя Елбасы Нурсултана Назарбаева – канадский бизнесмен Адонис Дербас сообщил агентству КазТАГ о том, что особняк Нурали Алиева арестован после его обращения в SFO. По его словам, его компании использовались покойным экс-супругом Дариги Назарбаевой Рахатом Алиевым для отмывания крупных сумм денег. 11 марта ряд британских СМИ сообщил, что арестованный в Лондоне особняк Нурали Алиеву купила его мать Дарига Назарбаева.

9 апреля стало известно, что Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев выиграли дело в суде первой инстанции Лондона по имуществу неясного происхождения.