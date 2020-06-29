Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе по коронавирусу, сообщает пресс-служба Акорды.

«На первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу. Акимы, министры фактически закрылись от простого народа – не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тыс. вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу», — цитирует Токаева Акорда с совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Президент поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.

«Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему», — подчеркнул Токаев.