«По вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года». «Идея введения очередного «жесткого» карантина – очень большая ошибка». «Второй карантин многие не перенесут». «Кто-то должен нести ответственность за это!»

Сетевой Казахстан 30 июня 2020г.

AZATTYQ . ORG . ««Забвение для Назарбаева», или Участь экс-президентов» — Намеки на «уязвимость» Нурсултана НАЗАРБАЕВА, «золотой парашют» для его семьи, вероятность кыргызского сценария в Казахстане, фигура Касым-Жомарта ТОКАЕВА, «паника» Владимира ПУТИНА и «стирание памяти» об Исламе КАРИМОВЕ — обо всём этом и многом другом Азаттык побеседовал с Александром КУЛИ, профессором политических наук Барнард-колледжа и директором Института Харримана Колумбийского университета в США.

TIME . KZ . «На войне как на войне» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел совещание в режиме видео-конференц-связи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. В своем выступлении глава государства отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но, к сожалению, почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры — С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года, — заявил глава государства.

«Абай с нами!» — Министр информации и общественного развития Аида БАЛАЕВА в ходе отчетной онлайн-встречи с населением рассказала, какие убытки понесли средства массовой информации из-за режима чрезвычайного положения и девальвации тенге и на какую помощь они могут рассчитывать в ближайшей перспективе.

«Ставка вслепую» — Поправки в закон об игорном бизнесе могут спровоцировать многочисленные судебные тяжбы по возвращению инвестиций, вложенных в букмекерские конторы. Обе палаты парламента утвердили новую редакцию закона об игорном бизнесе, которая в первую очередь скажется на деятельности букмекеров. Согласно закрепленным депутатами требованиям все конторы, работающие на территории Республики Казахстан, будут вынуждены закрыть наземные кассы во всех городах, кроме Капшагая и Щучинска, где расположены специальные игорные зоны.

TENGRINEWS . KZ . «Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом» — Новый министр здравоохранения Алексей ЦОЙ презентовал Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ сценарий борьбы с коронавирусом — При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч. Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном форме на конец августа составит 80 тысяч. Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день требующих госпитализации и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. «Данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры«, — добавил министр.

IA — CENTR . RU . «Жесткий карантин в Казахстане – бояться локдауна или его отсутствия?» — Политолог и главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ замечает — Идея введения очередного «жесткого» карантина – очень большая ошибка. Государство изначально наделало массу ошибок: ограничение перемещения людей, их изоляция от прогулок на свежем воздухе и солнце, закрытие поликлиник и медцентров для практически всех категорий пациентов – все это нанесло тяжелый удар по здоровью населения и его иммунитету. Пропагандируемый посыл о том, что «вы все умрете», спровоцировал паническое отношение к вирусу, избыточное давление на медицинские учреждения.

FORBES . KZ . «Серик Тульбасов: Кто-то должен нести ответственность за это!» — Обращение известного казахстанского бизнесмена к «людям, у которых есть власть и полномочия» — Зачем мы открываем международные рейсы и при этом ограничиваем работу предприятий внутри страны? Почему не хватает лекарств в аптеках и образовываются очереди? Почему граждане нашей страны не могут сделать тест на коронавирус и стоят в очереди? Почему люди с высокой температурой не могут попасть в больницы? Кто-то должен нести ответственность за это!

365 INFO . KZ . «Второй карантин многие не перенесут» — В случае нового карантина экономика пострадает еще больше, чем в предыдущий раз, говорит экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ. Люди снова начнут терять бизнес или рабочие места. Чтобы минимизировать потери, нужно искать новые модели. В этом на помощь должно придти и государство, утверждает эксперт.

«Отставка Биртанова: минздрав допустил все возможные ошибки» — Перед этим работа минздрава неоднократно подвергалась острой критике из-за массы допущенных ошибок. Политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что смена главы ведомства была очевидной. Это было лишь делом времени. Главной причиной ухода министра здравоохранения с поста политолог называет заражение коронавирусом половины кабинета министров.

KAPITAL . KZ . «Как казахстанские банки реагировали на кризисы» — Можно ли охарактеризовать текущее состояние банковской системы устойчивым? Насколько высока степень готовности финансового сектора противостоять негативным последствиям глобального экономического спада? Чем текущий кризис ознаменовался для отечественной банковской системы и по каким показателям он отличается от предыдущих кризисов? Об этом корреспондент «Капитал.kz» поговорил с экспертами.

KURSIV . KZ . «Какое будущее ждет Казнет» — Рассуждает председатель правления АО “Казахтелеком” Куанышбек ЕСЕКЕЕВ — Глобальная цифровизация качественно меняет все сферы жизни людей. Именно люди – непосредственные объекты, на которые направлены изменения. В то же время пользователи влияют на трансформацию цифрового контента, они подвигают создателей контента разрабатывать новые и улучшать существующие сервисы, придумывать новые форматы подачи информации, продажи товаров и услуг. Казахстанский сегмент интернета встроился в эти тенденции и меняет свой облик вместе со всем миром.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Печальные перспективы машиностроения Казахстана» — 19 июня на заседании правительства прозвучало много слов об успехах и обнадеживающих планах правительства по развитию машиностроения в Казахстане. Однако фактические результаты и перспективы развития отрасли вызывают большие сомнения. Прежде всего беспокоят нерыночные подходы правительства по развитию машиностроения.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Мы стоим на пороге банкротства!» – «автобусники» предрекают Алматы транспортный коллапс» — Руководители автобусных парков Алматы пророчат городу кризис в сфере пассажирских перевозок. По их словам, практически все они находятся в долгах: не могут рассчитаться по кредитам за приобретенные ими ранее новые автобусы, дизельное топливо и выплатить заработную плату водителям. В плачевной ситуации их бизнес оказался из-за пандемии. В городе больше чем на 50% упал пассажиропоток, снизились доходы, а проблеска все нет. Перевозчики сетуют, что из-за больших задолженностей они могут попросту закрыться, оставив горожан без общественного транспорта.

CARAVAN . KZ . «Что творится в казахстанской легкой атлетике — откровенный рассказ Ольги Шишигиной» — Напомним, 17 марта текущего года состоялась конференция Федерации легкой атлетики, на которой был принят новый устав федерации, а также внесены изменения в руководстве организации. Казалось бы, подобное мероприятие – рядовое событие для любой спортивной организации, но вот только в этот раз дело приобрело далеко не самый однозначный поворот. Выяснилось, что конференция состоялась с грубейшими нарушениями соответствующего устава, всплыли скандальные подробности касательно ротации руководителей и других побочных проблем внутри организации. Иными словами, все это стало поводом для СМИ охарактеризовать происходящее внутри федерации как «беспредел».

LITER . KZ . «Центр экспертизы: Продавая антибиотики без рецепта, аптеки провоцируют их дефицит в Казахстане» — Антибиотики и противовирусные препараты должны отпускаться строго по рецепту врача. Однако отдельные недобросовестные аптеки игнорируют эти правила, тем самым провоцируя их дефицит. Об этом в ответ на запрос Liter.kz сообщил заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Ержан ЖУНИСОВ.

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