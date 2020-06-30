Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Акимат Нур-Султана готовится к празднованию Дня города в условиях коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Да. По мере поступления информации будем публиковать на сайте, когда, что за мероприятие и так далее, но со строгим соблюдением саннорм», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе акима Нур-Султана во вторник.

Ранее о планах столичных властей отпраздновать День города на своем канале в Telegram сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«В столице полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города. Карантин? Не смешите!» — написал журналист.

День города в Нур-Султане традиционно празднуют 6 июля – праздник совпадает с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в 2020 году должен отметить свое 80-летие.