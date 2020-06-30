Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Временно отменены «Алматы–Нур-Султан» и еще два поезда из столицы, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает о временной отмене курсирования следующих коммерческих пассажирских поездов, сформированных из вагонов Тальго: 1) №19/20 «Нур-Султан-Нурлы жол–Атырау» отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 1 июля 2020 года, из Атырау со 2 июля 2020 года; 2) №95/96 «Нур-Султан-Нурлы жол–Уральск» отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол со 2 июля 2020 года, из Уральска с 3 июля 2020 года; 3) №701/702 «Алматы-2–Нур-Султан-Нурлы жол» отправлением из Алматы-2 с 1 июля 2020 года, из Нур-Султан-Нурлы жол со 2 июля 2020 года», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как заверили в «Пассажирских перевозках», пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат железнодорожных билетов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда:

по маршруту «Нур-Султан – Атырау»

— №47/48 Нур-Султан-Атырау курсированием через день по нечетным датам, отправлением с Нур-Султан НЖ в 19.49, прибытием в Атырау в 10.32, обратно из Атырау в 22.30, прибытием в Нур-Султан НЖ в 13.03.

по маршруту «Нур-Султан – Уральск»

— №51/52 Алматы-Нур-Султан-Уральск курсированием через день, отправлением Нур-Султан-1 в 10.47 по нечетным датам, прибытием в Уральск в 13.12 по четным датам, обратно отправлением с Уральска в 15.42 по четным датам, прибытием в Нур-Султан-1 в 17.19 по нечетным датам.

по маршруту «Нур-Султан – Алматы»

— №4/3 Нур-Султан-Алматы курсированием в ежедневном обращении, отправлением с Нур-Султан НЖ в 15.47, прибытием в Алматы-2 в 06.44, обратно из Алматы-2 в 14.40, прибытием в Нур-Султан НЖ в 05.40

— №10/9 Нур-Султан-Алматы курсированием в ежедневном обращении, отправлением с Нур-Султан НЖ в 21.30, прибытием в Алматы-1 в 16.08, обратно из Алматы-1 в 19.15, прибытием в Нур-Султан НЖ в 14.00

— №52/51 Уральск-Нур-Султан-Алматы курсированием через день, отправлением Нур-Султан-1 в 17.40 по нечетным датам, прибытием в Алматы-2 в 07.46 по четным датам, обратно отправлением с Алматы-2 в 20.27 по четным датам, прибытием в Нур-Султан-1 в 10.27 по нечетным датам.

— №706/705 Петропавловск-Нур-Султан- Алматы курсированием в ежедневном обращении, отправлением с Нур-Султан-1 в 21.16, прибытием в Алматы-2 в 10.54, обратно из Алматы-2 в 18.01, прибытием в Нур-Султан НЖ в 07.35.