Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам

Новости 67 0
Лето патриарха Лето патриарха
769

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано 523 юридических лиц, филиалов и представительств с иранским участием.

Ранее Казахстан уже заключил с Ираном договоры о выдаче лиц, о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам и о передаче осужденных лиц.

Похожие материалы:

  1. Сенат РК рассмотрит соглашение с Ираном о взаимной правовой помощи по гражданским делам
  2. Казахстан и Кыргызстан готовятся подписать соглашение по радиотелестанции «Западная»
  3. Экс-замакима СКО возглавил комитет по делам гражданского общества
  4. Бизнесмен заявил об искусственном дефиците ПЦР-диагностики на коронавирус в Казахстане
  5. Токаев подписал соглашение по транзиту товаров и транспорта через ЕАЭС и КНР

Новости партнеров

Загрузка...