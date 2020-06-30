Бизнесмен заявил об искусственном дефиците ПЦР-диагностики на коронавирус в Казахстане

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Алматы. 30 июня. КазТАГ — Основатель и генеральный директор ТОО «Диамед» Алтай Калымбетов заявил об искусственном дефиците ПЦР-диагностики на коронавирус в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«У моего предприятия, выпускающего ПЦР-диагностику, «государство» не купило ни одного набора на коронавирус. Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время, и все чиновники, участвовавшие в этом «бизнесе во время чумы», ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду. Знайте, подонки, я вас всех знаю», — написал Калымбетов на своей странице в Facebook.

На его пост отреагировал министр здравоохранения РК Алексей Цой, который заверил, что разберется с ситуацией объективно.

«Разберусь с ситуацией объективно и возьму на личный контроль», — написал Цой.

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