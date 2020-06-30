Тараз. 30 июня. КазТАГ — Цистерна с ГСМ загорелась после опрокидывания на ж/д станции в Жамбылской области, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«30 июня в 01.44 на ж/д станции Шокпар в Шуском районе произошел сход двух вагонов (одна цистерна с бензином 60 тонн и одна платформа с контейнером грузового поезда №2950 сообщением Алматы – Актогай). Цистерна с ГСМ опрокинулась на бок, в результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов с последующим возгоранием. Общая площадь, охваченная огнем, составила 600 кв. м, повреждено 75 м железнодорожного полотна. На место происшествия выехали начальник ДЧС Жамбылской области Багдат Данилов и начальник службы пожаротушения Ермек Момбаев», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов во вторник.

По его словам, произошла задержка 10 пассажирских поездов, которые находятся на ж/д станциях Шу, Алайгыр, Эспе.

«Силами КТЖ из 10 ближайших частных жилых домов эвакуировано 42 человека, которые размещены у родственников в селе Шокпар. В 04.49 пожар локализован и в 05.20 ликвидирован. Тушили огонь шесть сотрудников личного состава и две единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, пожарный поезд со ж/д станции Шу. (…) Жертв и пострадавших нет», — резюмировал Нурахметов.