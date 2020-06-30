День сурка президента Токаева

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Депутат Смирнова ставит Минздраву диагноз: «ложное высокомерие»

В воскресенье вечером пресс-секретарь президента анонсировал понедельничное совещание Касым-Жомарта Токаева с правительством и акимами. «Предполагается, что Глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан. Также планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населении» — сообщил он в Facebook.

И вот под занавес понедельника тот же г-н Уали опубликовал в ФБ сенсационный пост: нас ждет новый жесткий карантин! «Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством Премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», — распорядился Токаев, объявив предварительно выговоры особо «отличившимся». И еще один красноречивый штрих: «акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией». Только представьте, какие грустные романсы поют государственные финансы, если даже пиар кости ломит! Жаль, что президент не затребовал заранее отчет о расходовании всех выделенных на «реальную борьбу» бюджетных денег — боюсь, тогда одними выговорами дело не кончилось бы. Впрочем, возможно, Токаев решил не топить коней на переправе…

Казалось бы, в борьбе с коварным ковидом перепробовано все – от чрезвычайного, а по сути — военного положения до сегодняшнего полукарантина, от кредитных отсрочек бизнесу до пресловутых 42500 «в одни руки». При этом, сейчас уже совершенно очевидно: выиграв благодаря вовремя объявленному ЧП первую битву с вирусом, Казахстан пугающе близок к проигрышу войны в целом. Ежедневное число заражений измеряется четырехзначными цифрами, умерших – двузначными. «Военная хитрость» медицинских властей, с начала июня взявшихся делить зараженных по наличию/отсутствию симптомов, лишь усилила недоверие публики к этой главной на сегодня в стране статистике. Резкий рост смертности, дефицит тестов, переполненные больницы – все это только укрепило в массовом сознании подозрение: ОНИ не говорят НАМ всей правды. Люди задаются вполне резонными вопросами. Ну, к примеру: почему ПЦР-тесты такие дорогие? Почему ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медпомощи) не покрывает их стоимость? Сколько еще нужно смертей, чтобы власти начали, наконец, широкое тестирование? Вон, после июньской вспышки в одном из районов Пекина уже протестированы более 8 млн. человек, причем – совершенно бесплатно. В нашей же стране 30-40 процентов трудоспособного населения безработные (правда, большинство официальная статистика стыдливо именует самозанятыми, но это никого не обманывает). Понятно, что оплатить тест стоимостью от 15 тысяч тенге могут немногие из них. Да и некогда человеку, ежедневно занятому поиском новых источников дохода этой «ерундой» заниматься. Того и гляди, получишь положительный результат – посадят на принудительный домашний карантин. что никак не входит в планы человека, которого, как того волка, ноги кормят. Вот и прикиньте, сколько потенциальных ковидоносцев разгуливает по городам и весям…

И вот теперь им (а заодно и всем нам) снова пропишут горькую карантинную пилюлю? Похоже, Касым-Жомарт Кемелевич услышал вердикт общественного мнения, предупреждавшего: слишком резко отпустив ситуацию, власти фактически свели на нет все плюсы ЧП и жесткого карантина. Но повод ли это устраивать день сурка? Не обвалится ли окончательно экономика, «похоронив» под обломками нас с вами?

Пост в Facebook депутата мажилиса Ирины Смирновой содержит несколько менее радикальных предложений, которые можно воплощать сразу – не дожидаясь межведомственных согласований и «высоких» одобрений. Причем, все это лежит на поверхности и настолько элементарно, что хочется воскликнуть: где ж мы все были раньше?! Не хватает больниц – открывайте временные «койко-места» в аудиториях мединститутов и других вузов. Нет лаборантов для работы с ПЦР-анализами – задействуйте после короткого ликбеза школьных учителей химии и биологии, которые сейчас на каникулах. Сами лаборатории можно открыть при медколледжах.

Динмухамед Кунаев 1960 – 1962 гг. Динмухамед Кунаев 1960 – 1962 гг.
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Что до «профильного» министерства, то ему предлагается заниматься тем, чего от него и ждут в первую очередь – «необходимо призвать на большой совет специалистов, наших учёных по борьбе с инфекционными болезнями. Представьте, они у нас есть. С мировыми именами. Но с ними ещё никто не говорил, не советовался. Наоборот, в это же время некоторые структуры противоэпидемиологической службы продолжают реформировать и уничтожать. Как, например, противочумные лаборатории. Хотя они знают, что надо делать в подобных ситуациях! Или поэтому и уничтожают?!».

Не знаю, о чем конкретно говорил с новым главным врачом страны президент Токаев, когда ставил перед ним задачи после назначения, но в одном Ирина Смирнова безусловно права — «Минздраву пора понять, что они не справляются! Надо откинуть ложное высокомерие, и советуясь, всем вместе выстроить работу по борьбе с заразой. Цена ошибок, самоуверенности и спеси — человеческие жизни!».

«Ложное высокомерие» — вот самый страшный диагноз… нет, не экс-министру Биртанову, хотя именно при нем зачем-то закрыли единственную в стране кафедру лабораторной медицинской диагностики в медуниверситете им. Асфендиярова в Алматы. Именно при нем в лабораторной медицине начался бардак, который сегодня дезориентирует как врачей, так и пациентов.

«Ложное высокомерие» — это про всю нашу власть, десятилетиями ставившую над медициной (и не над ней одной!) жестокие «рыночные» эксперименты. Оптимизация, а по сути – ликвидация системы государственного здравоохранения в 90-е годы сыграла с отраслью злую шутку, превратив важнейшую для всего общества сферу в прибыльный бизнес для избранных. Во главе Минздрава оказались не столько медики, сколько «деловые люди» – менеджеры, администраторы с «серьезными» закордонными дипломами, немного – 2-3 года — поработавшие практикующими врачами в начале своей карьеры. Вот вам результат: многолетний курс на коммерциализацию медицины выявил ее (а заодно и всего правительства) абсолютную неспособность действовать в мало-мальски нештатной ситуации.

Судя по всему, у бывшего учителя биологии Ирины Смирновой это получилось бы куда лучше. Может, ей тогда и карты в руки – без всякой чрезвычайщины?

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Фото: Akorda.kz

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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