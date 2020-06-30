Быстро отменять неэффективные акты госорганов по жалобе бизнеса обещают в МНЭ РК

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Быстро отменять и исправлять неэффективные акты государственных органов по жалобе бизнеса пообещали в министерстве национальной экономики.

«По дальнейшему сокращению административных барьеров и упрощение процедур планируется принять следующие меры: в целях сокращения избыточных требований предлагается внедрить механизм отмены либо приостановления неэффективных актов государственных органов по жалобе предпринимателей и бизнес-ассоциаций. То есть решения, мешающие бизнесу, могут быть быстро отменены и исправлены», — сказал на заседании правительства во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

Также министр анонсировал введение принципа «одно регулирование вместо двух».

«Это предполагает введение нового регуляторного инструмента взамен двух действующих. Тем самым снизится регуляторная нагрузка на бизнес. Планируется оптимизация лицензий и разрешений», — объяснил он.

МНЭ планирует снижать нагрузку от контроля и надзора.

«Будет обеспечен переход на «диагностику предприятий» как альтернатива плановым проверкам. Такая диагностика бизнеса будет проводиться без привлечения к ответственности и позволит сократить плановые проверки», — прокомментировал министр.

Также министерством в рамках цифровизации услуг предлагается обеспечить полный охват всех услуг для бизнеса в электронной форме.

«Будет продолжена работа по повышению доступности финансирования бизнеса и совершенствованию мер государственной поддержки», — сказал Даленов.

По его словам, все указанные меры направлены на снижение уровня неформальной экономики к 2025 году до 20%.