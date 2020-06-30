Экс-замакима СКО возглавил комитет по делам гражданского общества

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Назначен председатель комитета по делам гражданского общества министерства информации и общественного развития Казахстана, сообщает пресс-служба МИОР.

«Приказом министра информации и общественного развития РК на должность председателя комитета по делам гражданского общества назначен Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы», — говорится в сообщении во вторник.

Кожахмет с 2017 по 2019 годы занимал пост заместителя акима Северо-Казахстанской области, до этого с декабря 2014 года был руководителем аппарата акима СКО, а еще раньше – с 2012 по 2014 годы работал инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.