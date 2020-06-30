Гумпомощь в виде тест-систем готова оказать Россия Казахстану в борьбе с коронавирусом

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Гуманитарную помощь в виде тест-систем готова оказать Россия Казахстану в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. (…) Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в РК специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.