Алматы. 30 июня. КазТАГ – Пересмотрен предельный тариф энергопроизводящих организаций в Казахстане, сообщает директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев.

«Из 44 энергопроизводящих организаций Казахстана тариф был увеличен у 34, у 9 сохранен на прежнем уровне, а у одной снижен. Пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохранить порядка 27 тыс. рабочих мест», — рассказал Дарибаев на брифинге в службе центральных коммуникаций во вторник.

Как отметил Дарибаев, в 2020 году увеличились расходы энергопроизводящих организаций по независящим от них причинам (затраты на приобретение топлива, объемы покупки ВИЭ, платежи в бюджет и услуг системного оператора). Между тем уровень износа станций из года в год увеличивается и в настоящее время составляет порядка 60%. В связи с чем, ставится под угрозу качество электроснабжения.

Отмечается, что данная ситуация вынуждает Казахстанских потребителей закупать услуги по регулировке электрических мощностей у соседних стран на сумму более Т8 млрд в год, которая также сказывается на конечной цене электрической энергии. В связи с чем, энергопроизводящие организации Казахстана в апреле месяце подали заявки на корректировку предельных тарифов по группам. При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю.

«В компетенцию министерства входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций на семилетний период с правом организаций подать заявку на корректировку при увеличении затрат. Корректировкой предельных тарифов для населения занимается министерство национальной экономики», — сообщил Дарибаев.

По прогнозам, при изменении предельных тарифов ЭПО, средний чек на оплату электрической энергии для конечных потребителей по статистическим средним квартирам (двух- трехкомнатным, объем потребления которых в среднем составляет 170-220 кВтч в месяц, без учета квартир с электроплитами) может увеличиться не ранее четвертого квартала на величину не более чем Т200 в месяц к текущем счетам.

Также Дарибаев отметил, что себестоимость электроэнергии не покрывает необходимые затраты, в данный момент энергопроизводящие организации отвлекают деньги, предназначенные на модернизацию на покрытие текущих убытков. На сегодняшний день ЭПО должны угольным предприятиям более Т3 млрд, хотя ранее ежегодно эта цифра не превышала Т200 млн. Также имеется задолженность перед газовыми компаниями в размере Т6 млрд.

«Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит начать работу по их модернизации, ремонтным компаниям для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и снижения аварийных ситуаций, начиная с текущего года», — резюмируется в сообщении.