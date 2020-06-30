Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ — Парламент Казахстана завершил пятую сессию VI созыва, сообщает пресс-служба мажилиса.

«Сегодня в парламенте состоялось совместное заседание палат, завершившее пятую парламентскую сессию», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в течение сессии было проведено три совместных заседания палат, 41 пленарное заседание мажилиса, на которых было рассмотрено 296 вопросов, и 25 пленарных заседаний сената, на которых было рассмотрено 165 вопросов.

«За время пятой сессии в работе обеих палат находился 161 законопроект, из которых принято 98. Из принятых парламентом законов на сегодняшний день 86 подписаны президентом страны и вступили в законную силу», — резюмируется в сообщении.