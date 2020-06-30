Кабмин хочет выделить деньги без ПСД на больницу для лечения КВИ в Туркестанской области

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Правительство Казахстана намерено выделить деньги без проектно-сметной документации (ПСД) на модульную больницу для лечения коронавирусной инфекции (КВИ) в Туркестанской области, передает корреспондент агентства.

«Правила использования резервов правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов (…): пункт 24-1 изложить в следующей редакции: «24-1. В случае выделения средств из резерва правительства Республики Казахстан на проектирование и строительство биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов, соответствующих требованиям и стандартам надлежащей производственной практики (GMP), а также на строительство модульной больницы по лечению COVID-19 ходатайство представляется с приложением сводных расчетов без представления проектно-сметной документации», — говорится в представленном во вторник проекте постановления правительства.

Ожидается, что постановление будет введено в действие со дня его подписания и прекратит свое действие с 1 января 2021 года.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 20 Бюджетного кодекса от 4 декабря 2008 года, а также для предотвращения коронавирусной инфекции необходимо строительство больницы по лечению COVID-19 в Туркестанской области», — сказано в обосновании к документу.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Позже выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд. Также стало известно, что BI Group начала подготовку к проекту еще до того, как был объявлен тендер. 9 апреля председатель совета директоров сети клиник «Сункар» Куаныш Керимкулов сообщил агентству, что по его расчетам, одно койко-место в указанных больницах обойдется государству в сумму порядка Т20 млн. Решение строить три больницы на фоне кризиса вызвало возмущение среди казахстанцев, многие считают, что дешевле будет оборудовать в госпитали пустующие в период ЧП здания. 10 апреля глава департамента инвестиционной политики минздрава Аслан Кинаятов, отвечая на вопросы корреспондента МИА КазТАГ, сообщил, что BI Group строит быстровозводимые больницы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте без проектно-сметной документации (ПСД) и договоров. Он сообщал, что стоимость оборудования каждой из больниц оценивается примерно в Т1 млрд. Тогда же стало известно, что стоимость этих трех строящихся в рамках чрезвычайного положения (ЧП) больниц в Казахстане может вырасти до Т18 млрд.

Как честно признался 13 апреля представитель компании Юрий Дорохов, строительство больниц позволило загрузить построенные мощности завода BI Group, «хотя на полную завод еще не готов», при этом, он же выразил надежду, что именно для борьбы с коронавирусом указанные больницы не понадобятся.

Также Дорохов оставил комментарий под видео мультимедийного портала Silk Road на странице МИА КазТАГ в социальной сети, в котором утверждает, что стройка больницы в Алматы не затрагивает территорию сакских курганов, тогда как ученые прямо говорят о том, что строительство ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами.

14 апреля МИА КазТАГ подсчитало, что 1 кв.м «дешевой» больницы компании BI Group составит около Т1 млн, что в разы выше среднерыночной стоимости.

Также 14 апреля еще один историк – кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев заявил о нарушениях при строительстве быстро возводимой больницы компанией BI Group в Алматы. В тот же день историк и археолог Мирас Нурмухамбетов, сын известного казахстанского ученого Бекмуханбета Нурмухамбетова, нашедшего в 1970 году легендарного Золотого Человека, прямо заявил, что акимат Алматы и компания BI Group в случае со строительством быстровозводимой больницы нарушили закон.

15 апреля депутаты мажилиса заявили о том, что объекты, которые предусматривают многочисленные посещения и постоянное пребывание людей, должны иметь ПСД. В тот же день PR-директор BI Group Юрий Дорохов признал допущенные нарушения, но возложил ответственность на власти.

16 апреля главный историк Арнабай Нуржанов опроверг заявление представителей BI Group о том, что он якобы не против строительства быстро возводимого госпиталя для больных коронавирусом, а также опроверг ряд других утверждений сторонников строительства больницы, в том числе и заявление о том, что из-за соблюдения дистанции в 150 метров курганам ничего не грозит.

Позже Сенат выразил обеспокоенность строительством компанией BI Group. Они направили письмо на имя главы правительства и акима Алматы.

В этот же день доктор исторических наук, директор филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК в Нур-Султане Зайнулла Самашев сообщил агентству КазТАГ о том, что в непосредственной близости от места строительства быстровозводимой больницы находятся курганы сакской элиты.

16 апреля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступил с утверждением, что затраты на оборудование якобы уже заложены в стоимость строительства. Однако в договоре государственных закупок между «Управление комфортной городской среды города Алматы» и ТОО «BI-Industrial» четко прописано, что власти города приобретают «Модуль медицинский», а в характеристиках указано – «климатизированный, с монтажными материалами». Про поставку оборудования в договоре не сказано ни слова. Ранее МИА КазТАГ также сообщило, что договор по больнице в Алматы заключили с BI-Industrial уже после появления сообщения, что это территория курганов.

24 июня стало известно, что в построенной компанией BI Group у территории курганов сакской элиты в Алматы инфекционной больнице вышла из строя дорогостоящая техника – сломался компьютерный томограф (КТ).