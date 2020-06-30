Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Жители Актау жалуются на дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков, сообщает «Лада».

«В аптеках Актау наблюдается дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков. Об этом заявляют сами фармацевты. Жителям Актау приходится выстаивать в очередях в аптеках, чтобы закупить лекарства», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что в социальных сетях опубликовано видео, где видно, как люди стоят в длинных очередях за медпрепаратами.

«По словам фармацевтов, такие препараты как парацетамол, антивирусные лекарственные средства: ингавирин, лавомакс, гроприносин, римантадин уже давно исчезли с прилавок аптек, и когда будет новое поступление препаратов они не знают», — пишет издание.

Ранее заместитель начальника департамента контроля качества товаров и услуг Ринат Кубатаев заявил, на этой неделе эти препараты будут доступны в региональных аптеках.