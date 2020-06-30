Укушенные клещом в Усть-Каменогорске не получают вакцину, в городе нет иммуноглобулина

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Усть-Каменогорск. 30 июня. КазТАГ – Укушенные клещом в Усть-Каменогорске не получают вакцину, в городе нет иммуноглобулина, сообщает YK-News.kz.

«Люди, укушенные зловредным кровососом, этим летом не получают прививки от клещевого энцефалита. В городе нет вакцины. И виноват в том, по мнению облздрава, коронавирус», — говорится в сообщении во вторник.

В качестве примера приводится случай жительницы Усть-Каменогорска, для которой поездка на пикник на побережье Горной Ульбинки обернулась «нешуточной тревогой».

«Возвращаясь с пикника, женщина почувствовала жжение на внутренней стороне бедра. Дома она обнаружила там присосавшегося клеща. Удалив кровососа со всеми предосторожностями, пострадавшая обратилась в травмпункт за помощью. Но противоклещевой вакцины в медицинском учреждении не оказалось. Людмила была не единственной, кому отказали в необходимой помощи в такой ситуации», — сказано в сообщении.

Причиной названа нехватка иммуноглобулина.

«Вакцины иммуноглобулина в медицинских учреждениях Усть-Каменогорска и ВКО на сегодняшний день недостаточно. Общая причина нехватки в том, что нарушена поставка в связи с COVID-19. Управлением здравоохранения поданы заявки на разовый ввоз иммуноглобулина в министерство здравоохранения РК. Запасы будут пополнены, когда поставят вакцины по дополнительным заявкам на 384 упаковки по разовому ввозу», — сообщил руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Илияс Мухамеджан.

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При этом, точные сроки поставки облздрав не называет.

Сообщается, что укушенных клещами только по состоянию на 9 июня в ВКО значилось 2936 человек. У пятерых из них диагностировали клещевой энцефалит.

«Если вас укусил клещ, необходимо прежде всего соблюдать спокойствие. Если почувствовали какие-либо признаки недомогания, то необходимо обратиться к своему участковому врачу по месту приписки», — посоветовал Мухамеджан.

В самом деле, задается вопросом издание, «чего вам волноваться?»

«Либо у вас нет энцефалита, либо он есть. Третьего – своевременной вакцинации от тяжелой и опасной болезни – вам все равно не дано», — резюмируется в материале.

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