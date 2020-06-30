При переходе на онлайн-преподавание ряда предметов учителей сокращать не будут – МОН РК

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Если в Казахстане преподавание отдельных предметов будет переведено в формат онлайн, учителей сокращать не будут, заверила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«В случае перехода на онлайн-преподавание отдельных предметов, министерством не планируется сокращать количество учителей. Так как уже в настоящее время школы республики испытывают дефицит в педагогических кадрах», — сообщила Асылова, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

По ее данным, на сегодняшний день дефицит педагогических работников составляет 8807, из них: 5399 в сельской местности, 3408 в городах.