Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 1 июля ночью и утром ожидается туман», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма – 80-85%.

«1 июля в Актюбинской области ожидается местами гроза. Днем по югу области сильный дождь, местами град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду», — добавили синоптики.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

«Днем 1 июля местами в Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кызылорде 1 июля во второй половине дня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма оценивается в 90-100%.

«1 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром местами туман. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

Вероятность шторма – 90-95%.

«Ночью 1 июля в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Сутки 1 июля местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный ночью местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 1 июля ожидается гроза. Ночью и утром туман», — предупреждают синоптики.

Вероятность шторма – 90-95%.