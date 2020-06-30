Сделки с недвижимостью в РК могут быть только безналичными — АРРФР

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане по сделкам с недвижимостью разрешены только безналичные расчеты, заявляет агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Для расширения безналичного оборота 25 июня глава государства подписал закон РК по вопросам регулирования цифровых технологий, предусматривающий только безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью», — следует из информации о постановлении АРРФР, распространенной во вторник.

Согласно документу, основным барьером для онлайн открытия банковского счета было присутствие клиента в отделении банка для идентификации и подтверждения персональных данных. Агентством требования пересмотрены и граждане могут открыть счет без посещения отделения, используя электронную цифровую подпись, средства биометрии либо реквизиты платежной карточки.

На сегодня дистанционно открывают банковские счета, по информации агентства, 13 банков, на которые приходится 99% банковских счетов физлиц. На начало 2020 года в обращении было свыше 30 млн платежных карточек. За 2019 год объем операций с использованием интернет-ресурсов и мобильных телефонов достиг Т8,1 трлн.

Агентство, по его информации, будет проводить мониторинг соблюдения клиентами банков установленных норм по использованию наличных денег.

Кроме этого, все субъекты финансового рынка Казахстана, как участника Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), обязаны соблюдать международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. И они соблюдаются, по данным агентства, банками и страховыми организациями, но деятельность микрофинансовых организаций (МФО) и профучастников рынка ценных бумаг (ЦБ) не была урегулирована, поэтому агентство приняло постановление, обязывающее профучастников рынка ЦБ и МФО представлять сведения.

За январь-май 2020 года по фактам нарушений требований законодательства по противодействию отмыванию денег и терроризму (ПОДФТ), АРРФР составило 81 протокол об адмнарушениях банков и наложило штрафов в сумме 6400 МРП, 77 протоколов и штрафов на 9181 МРП профучастников рынка ЦБ, 37 протоколов об адмнарушениях страховщиков.

Постановление, устанавливающее предельные размеры сумм снятия юрлицами наличных с банковских счетов, принято Национальным банком в апреле 2020 года, напоминает АРРФР.