Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ — Большинство мероприятий ко Дню столицы в Нур-Султане обещают провести онлайн, передает корреспондент агентства.

«В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены. Мероприятия будут только в режиме онлайн. Об этом сообщили в управлении культуры. К примеру, мероприятие «День Домбры» горожане могут посмотреть в онлайн-режиме на телеканале «Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе акимата Нур-Султана в среду.

В акимате заверили, что большая часть мероприятий носит социальный характер.

«Откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, социальный центр «Кәсіпкер ана» – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, открытие станции скорой помощи и медцентра «Доктор у дома» в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей», — следует из сообщения.

Кроме того, как сообщается далее, «состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир – с ограниченным количеством людей (без массового посещения) и со строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать соцдистанцию».

Напомним, 30 июня сообщалось, что акимат Нур-Султана готовится к празднованию Дня города в условиях коронавируса. В пресс-службе акимата столицы заверили, что мероприятия будут проходить «со строгим соблюдением саннорм».

День города в Нур-Султане традиционно празднуют 6 июля – праздник совпадает с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в 2020 году должен отметить свое 80-летие.