Дополнительный провизорный центр на базе психдиспансера открыли в Алматы

Алматы. 1 июля. КазТАГ — Дополнительный провизорный центр на базе ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья» открыли в Алматы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья (УОЗ) города.

«В связи с увеличением количества больных с подозрением на КВИ с 30 июня текущего года открыт дополнительный провизорный центр на базе ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья», находящегося по адресу: Макатаева, 10. Все необходимое в данном госпитале имеется в полном объеме, медицинская помощь также оказывается в полном объеме», — сообщила заместитель руководителя УОЗ Алматы Жанара Мадеева в среду.

По ее словам, провизорный центр оборудован на 200 коек.

«На сегодня провизорный центр оснащен аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция легких), кислородными подушками. Также все медсотрудники оснащены всеми средствами индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами», — заверила замглавы УОЗ.

Также она прокомментировала видео и фото, распространяемые в соцсетях, где люди жаловались на скопившиеся машины скорой помощи на улице Макатаева, из-за которых якобы образовалась пробка.

«В связи с тем, что госпиталь только открылся и каждый больной был в тяжелом состоянии, специалисты медорганизации осмотр проводили тщательно, в результате чего сформировалась очередь. В настоящий момент такой очереди уже нет», — заверила Мадеева.