Алматы. 1 июля. КазТАГ — Обнародованы предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию России, сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 18.00 мск (21.00 по времени Ну-Султана) 1 июля, «за» проголосовали 70,16%, «против» – 28,83%, явка участников голосования составила 63,38%, обработано 7,32% протоколов.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции России – система изменений, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и принятых в качестве закона, вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования. Одним из ключевых изменений с принятием референдума может стать «обнуление» президентских сроков Путина – он сможет выдвигаться на пост главы государства еще дважды, и в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 годах – руководить страной до 2036 года, то есть четыре периода подряд.