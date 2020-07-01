Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Дожди, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды на 2-4 июля 2020 года. Южно-Каспийский циклон охвативший большую часть территории Казахстана в течении периода будет смещаться на северо-восток. Атмосферные фронты этого циклона принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, в отдельных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града. Температурный фон немного понизится ночью до +8+18, днем до +18+28. Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков и повышение температуры, ночью до +13+22, днем до +30+38», — сообщает пресс-служба в среду.