«Парацетамол» поступил в аптеки Нур-Султана, Алматы и Карагандинской области – минздрав

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – «Парацетамол» поступил в аптеки Нур-Султана, Алматы и Карагандинской области, сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«С сегодняшнего дня жаропонижающий препарат «Парацетамол» в таблетках поступил на рынок, он уже доступен в аптеках Алматы, города Нур-Султан, Карагандинской области, и до конца недели он будет отгружен практически во все регионы», — сказала Бюрабекова на брифинге в среду.

Она заверила, что органы здравоохранения проводят мониторинг ситуации с обеспечением аптек лекарственными средствами.

«Некоторые препараты раскупили в аптеках страны. Это жаропонижающие препараты, такие как «Парацетамол», но при этом у нас в стране зарегистрированы более 80 видов парацетамола – это и таблетированные формы, и свечи, и сироп, и на сегодняшний день та необходимая потребность, которая нужна, она появляется в розничной сети», — заверила замглавы минздрава.

По ее данным, в аптеках ранее исчезли и антиретровирусные препараты.

«Это «Ингавирин» и «Тамифлю». Вчера Алексей Владимирович (Цой, министр здравоохранения – КазТАГ) говорил, что они до конца недели поступят. Это 49 тыс. упаковок «Тамифлю» и более 70 тыс. упаковов «Ингавирина», но еще раз остановлюсь на том, что данные препараты не применяются при лечении коронавирусной инфекции, они направлены на лечение ОРВИ, парагриппа и гриппа», — сказала Бюрабекова.

В качестве альтернативы «Парацетамолу» она порекомендовала «Ибупрофен».