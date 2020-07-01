Группа сенаторов США обратилась к Токаеву с просьбой освободить Бокаева и Абишева

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Двенадцать сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева, сообщается на официальном сайте сената США.

«Уважаемый президент Токаев! Мы обращаемся с просьбой освободить задержанных, отбывающих наказание за мирное выражение своих взглядов, в том числе членов студенческих групп, активистов и правозащитников. Никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия», — говорится в письме.

При этом сенаторы подчеркивают, что в условиях пандемии нахождение в местах лишения свободы представляет собой повышенную опасность заражения.

«Мы призываем освободить этих лиц не только по сути предъявленных им обвинений, но мы также призываем вас принять оперативные меры по гуманитарным соображениям ради сохранения здоровья. В то время как глобальная пандемия COVID-19 затронула все страны и граждан, заключенные подвергаются особенно большому риску, учитывая условия жизни в замкнутом пространстве. Наша страна, как и многие другие, предприняла экстраординарный шаг, предоставив некоторым заключенным досрочное освобождение, чтобы остановить распространение COVID-19. Этот шаг позволяет учреждениям повысить свою способность следовать рекомендациям социального дистанцирования и обеспечить стандарты медицинского обслуживания для оставшегося населения. Мы призываем вас воспользоваться возможностью освободить этих людей во время этого глобального кризиса», — пишут сенаторы.

В своем обращении сенаторы особое внимание обращают на ситуацию с Максом Бокаевым и Асетом Абишевым.

«Хотя мы пишем обо всех лицах, задержанных в связи с актами мирного выражения своего мнения, мы обращаем ваше внимание на два случая, в частности: во-первых, мы понимаем, что власти арестовали Макса Бокаева, лидера неправительственной организации «Арлан», в мае 2016 года за протест против Земельного кодекса Казахстана и за заявления, сделанные в социальных сетях. (…) Как вы, вероятно, знаете, его дело привлекло значительное внимание международной общественности, в том числе, Государственного департамента США. В 2017 году Рабочая группа ООН по необоснованным задержаниям сочла его заключение необоснованным, связанным с его «осуществлением прав на свободу выражения мнений и свободу собраний», и призвала его освободить. Мы призываем к его немедленному освобождению», — отмечается в обращении.

Также сенаторы просят освободить и Абишева.

«Во-вторых, мы обращаем ваше внимание на дело Асета Абишева, активиста, который отбывает четырехлетний тюремный срок по обвинению в поддержке движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которое с марта запрещено в Казахстане как экстремистское движение. В ноябре 2018 г. Абишев был признан виновным в финансовой поддержке преступной группы, поскольку он оказывал «информационную поддержку» ДВК в виде постов на Facebook. Его адвокат сказал, что недавно к нему было применено дополнительное наказание в виде одиночного заключения за то, что выразил обеспокоенность условиями содержания в тюрьме в свете пандемии COVID-19. Возможно, вам известно, что Государственный департамент США включил его дело в свой доклад о правах человека в Казахстане за 2019 год в разделе, касающемся свободы выражения мнений. Мы призываем к его немедленному освобождению», – говорится в письме.

При этом сенаторы призвали Токаева принять меры по указанным делам как можно скорее.

Напомним, 28 ноября 2016 года суд в Атырау приговорил активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.