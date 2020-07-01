Минздрав пообещал «позднее» назвать данные по смертности от пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова пообещала «позднее» предоставить данные по смертности от пневмонии в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Сколько заболевших пневмонией зарегистрировано в Казахстане с марта, и приведите данные за каждый месяц: март, апрель, май, июнь? Сколько человек умерло от пневмонии, сколько человек скончались от пневмонии в Казахстане, в том числе за 30 дней июня», — поинтересовались у Бюрабековой журналисты на брифинге в среду.

Также ей был задан вопрос: «У скольких скончавшихся казахстанцев диагноз COVID-19 был сопутствующим, и почему случаи смертности от пневмонии не включаются в статистику смертности от коронавируса, несмотря на то, что именно он, вероятно, является, причиной заболевания?»

«Достаточно объемный вопрос, потому что он требует анализа информационным систем, по всем кодам, которые были присвоены у пациентов во время заболевания. Поэтому мы эту информацию после обработки анализа обязательно предоставим позднее», — заверила Бюрабекова.

Отметим, что в последние недели на фоне пандемии коронавируса в Казахстане участились сообщения о смерти граждан от пневмонии.