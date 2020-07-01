Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ — Лишь на западе и юго-западе Казахстана сохраняется погода без осадков в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +16+18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +17+19.

В Акмолинской области дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +8+13.

В Карагандинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +34), ночью +13+18 (на юге +21).

В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +14+19.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20.

В Павлодарской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +19+24.

В Костанайской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. Днем +17+22 (на юге +25), ночью +5+10 (на юге +15).

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, местами туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +16+21, ночью +7+12.

В Мангистауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +18+23 (на севере +14).

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Кызылординской области днем дождь с грозой, возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Актюбинской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23 (на юге +26), ночью +8+13 (на юге +16).

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +22+27 (на юге +30), ночью +10+15 (на юге +18).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.