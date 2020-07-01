Если б я был султан, я б имел… Нур-Султан

Кто закатил самый роскошный той во время чумы

Давайте без официоза. Только скажем, что 25 июня глава государства попытался поставить крест на тоях. «Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда», — золотые слова.

Неужели власть наконец созрела к истинно созидающему труду, самокритике и рационализму?

Быть или не быть – вот в чем вопрос

В социальных сетях начался национальный дискурс: есть ли в современном обществе место для казахского тоя. Ерлан Тажибаев на своей личной странице в Facebook написал многозначительный пост под говорящим названием: «Казахский той должен умереть».

Автор считает, что казахский той, несмотря на то, что никак не относится к католицизму, имеет весь набор смертных грехов. Все начинается с гордыни, «это самый любимый смертный грех казахов»: «Главное, показать свою белую кость и принадлежность к самым высоким кругам. Все гости анау келген акима родственник, прокурора сын, президента зять».

Автор, конечно, очень вольно обращается с толкованием основных грехов, но где-то он попадает в самую точку: «Казахский той — это тщеславие. Самые дорогие артисты, фешенебельные тачки, люксовые балл-румы, тамада должен быть актером драматического театра, подавать все должны на королевских блюдах с гербами, приезжают все на лимузинах и прилетают на вертолетах. Петь должна Бьенсе, салют должен запускать Илон Маск. Все это должно попасть в инстаграм-сторис и обязательно выведено в прямой эфир».

По определению автора, «главный грех, что казахи делают все эти тои за хулиард тенге в кредит». Хотя это и верно, но только на 50%. Главные тои устраиваются в стране необязательно на кредиты, но явно не на свои деньги, на деньги, которые не заработаны собственным трудом.

Как понятно из названия поста, Ерлан Тажибаев выступает за то, что казахский той должен умереть. Хотя и отдает себе отчет, что, «как и все грехи, казахский той вечен».

В дискурс вступил Андрей Чеботарев, со страниц своего Телеграм-канала Finance.kz: «Видимо, настали такие времена, когда защищать казахский той должен украинец!». Чтобы вы правильно поняли – женатый на казашке.

«Казахский той должен жить! Как восьмое чудо света, пережил Николая, Сталина и Горбачёва — выживет и сейчас», — надеется спорщик и перечисляет едва ли не семь благодетелей, среди которых забота (подарочки, саркыт, встречи, проводы) и работа – «половина малого и среднего бизнеса в стране держится на градообразующих тойханах».

Лекарств не надо – зрелищ давай!

Тем временем в стране стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом и назревает новый локдаун – вероятно, казахстанцев снова закроют по домам, и надолго. Дескать, никакой сознательности у граждан нет – вот до чего довели вас ваши тои!

«Что сделало правительство за два месяца подготовки к военным действиям? Построили несколько модульных больниц Рахимбаева. Разве этого достаточно, учитывая жертву, которую принесла страна? Сейчас в больницу не кладут больных с двусторонней пневмонией! Мне в личку пишут люди – жалуются, что их родные при смерти, а им отказываются помогать, потому что нет мест, нет врачей, нет лекарств. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, такая сейчас политика», — бьет во все колокола и во всех своих аккаунтах наша коллега, журналист Гульнар Бажкенова.

И тоже не может обойти тему тоев: «И, кстати, не надо валить всю ответственность за рост зараженных и больных на людей, на нас и наши привычки. Если уж кто не может без тоев, так это левый берег Астаны, посмотрите, целых два телеканала запускают в то время, как люди умирают без медицинской помощи. Вот уж кого ломает, так ломает!».

Действительно, Аида Балаева, недавно назначенная на пост министра информации и общественного согласия, на днях объявила о расширении телесемейства – в самое ближайшее время будут созданы два телеканала – «Абай ТВ» и «Аль-Фараби». Первый войдет в состав ТРК «Казахстан» и будет посвящен богатству наследия отечественной культуры, а второй станет новой образовательно-просветительской телевизионной платформой с детско-подростковой аудиторией в возрасте от 6 до 18 лет под зонтиком агентства «Хабар».

Вопрос, зачем создавать еще двух нахлебников – государство и без того выделяет десятки миллиардов тенге на поддержание отнюдь не рейтингового телевещания, не уместен – должна же была Аида Балаева, серый кардинал идеологического фронта, отметить свое назначение на высокую публичную должность масштабно и нетривиально?!

ТОЙ же…

Аида Балаева, — она не одна любит тои и тосты. Чтобы не отставать от коллеги – министерство культуры и спорта создало целый научно-исследовательский институт культуры Казахстана. На «осуществление научных исследований в области культуры» деньги выделялись из бюджета и раньше. Но сколько же новых возможностей появляется с созданием НИИ: и всех родственников и нужных людей можно трудоустроить, и ассигнования увеличить. И ничего, что в стране ковид!

Зависимость от тоев, впрочем, наблюдается не только у министров, но и у городских властей. Чего только стоит сам Нур-Султан! На реконструкцию 17-километрового и без того вполне приличного проспекта Кабанбай батыр в столице решили выделить почти 89 млрд. (!) тенге. По счастливому стечению обстоятельств, в нашем тое решила поучаствовать китайская корпорация. Две таких же, ТОЙ же страны происхождения, помнится, разделили с нами все тяготы строительства столичного ЛРТ – в итоге мы остались и без денег, и без суперсовременного метро.

Ну и, конечно, если бы мы составляли рейтинг государственных органов, которые испытывают страсть к тоям во время чумы, его непременно возглавил бы Национальный банк РК со своим переездом в Нур-Султан! Поглядите, как он лихо провернул это мероприятие между двумя ЧП!

P.S. Это все, что нужно знать о власти. Ей можно. А вы лечите свой ковид дома.

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