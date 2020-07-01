Минздрав пересматривает презентованные Токаеву меры по ужесточению карантина

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Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Меры по ужесточению карантина, которые были презентованы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пересматриваются, сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

«Те мероприятия, которые были Алексеем Владимировичем (Цой, министр здравоохранения – КазТАГ), рассмотрены на межведомственной комиссии с участием главы государства. Это три варианта введения ограничительных мер. Данные меры еще раз пересматриваем с учетом эпидемиологической ситуации. И все предложения по введению ограничительных мер будут обязательно вынесены на госкомиссию и приниматься правительством», — сказала Бюрабекова на брифинге в среду.

Напомним, 29 июня минздрав представил президенту Токаеву 10 первостепенных мер по реагированию на потребности казахстанцев. Также министр Цой назвал три основных сценария развития эпидемиологической ситуации, которые включают также установление четырехнедельного жесткого карантина.

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