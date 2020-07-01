Война Миров. Берлинский мятеж

Европа заявляет США самостоятельный курс

Дональд Трамп так грубо давил на европейских сателлитов США, что те ответили мятежом. Как положено согласно весовым категориям, недовольных возглавила Германия во главе с Ангелой Меркель. В интервью сразу шести крупным европейским изданиям немецкий канцлер заявила, что миру следует готовиться к ситуации без лидерства Вашингтона. Несмотря на то, что формулировки сделаны максимально сглаженными, стержневой посыл они скрыть не в состоянии: США указано на утрату былого могущества и что государства Объединенной Европы будут строить свой новый курс исходя из этого факта.

Отношения Вашингтона и Берлина испортились с самого начала функционирования администрации Дональда Трампа в Белом доме. Сначала это были претензии по линии недостаточных германских расходов на оборону и немецкого автопрома на американском рынке. Когда на пике раскрутки находилась сланцевая революция в США, остро встал вопрос о газопроводе «Северный поток – 2», за которым последовали санкции. Все это время американские суды подвергают астрономическим штрафам ведущих немецких экономических игроков вроде концерна «Фольксваген» и «Дойче Банк» (у последнего финансовые дела уже много лет особенно плохи).

До интервью Ангелы Меркель генеральной линией немецких политических институтов было сохранять хорошую мину при плохой игре. Поэтому, когда президент Трамп заявил, что часть американских войск будет передислоцирована из Германии в Польшу за то, что Берлин просрочивает финансовые платежи, немецкая сторона попыталась затушевать скандал. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на это заявила, что перемещения происходят в формате блока НАТО перед лицом российской угрозы, а потому ничего страшного и экстраординарного не происходит. Потом немецкий министр обороны пообещала, что к 2031 году Германия нарастит расходы на обороны до 2% ВВП, так что ждать осталось совсем немного. Падение интереса США к Европе г-жа Крамп-Карренбауэр пыталась оправдать тем, что эпицентр американских интересов сместился в Азиатско-тихоокеанский регион, что объективно из-за роста Китая, который свободы личности не уважает, а рядом Австралия и она боится. Теперь видно, что происходит большой политический разворот, из-за чего в информационном отношении интервью немецкого политического лидера носило залповый характер.

«Накипело» в Берлине не сразу. После того, как Россия вернула себе Крым в 2014 году и началась война санкций коллективного Запада с Москвой, Германия в финансовом и экономическом отношении оказалась самой пострадавшей в своем лагере. Политикой Ангелы Меркель в фарватере Вашингтона оказался недоволен не только бизнес, но и рядовые бюргеры, особенно в тех землях ФРГ, которые активно сотрудничали с российским рынком. Потом началась «сирийская авантюра Владимира Путина», которая в конечном итоге закончилась успехом. Башар Асад сохранил власть, хотя ему «черную метку» выдал не только Белый дом, но и все его союзники по НАТО. Несмотря на громогласные заявления, Путина в России Запад не сверг, Крым не отобрал, в Сирии свою волю не продавил.

Пока на российским направлении немецкая экономика несла издержки из-за войны санкций, а на рынке США из-за судебных штрафов, Дональд Трамп всеми силами вредил экономическому сотрудничеству Германии и Ирана. Вообще-то немецко-иранские хозяйственные связи упакованы в институты Европейского союза, но Вашингтон и здесь находит возможности вставлять палки в колеса. Здесь важно напомнить, что разрыв «ядерной сделки» с Тегераном со стороны Белого дома стал сильным ударом по политическому имиджу ФРГ, которой хозяин Овального кабинета демонстративно указал на ее место в стойле.

Кроме денег и моральных ценностей в интервью Ангелы Меркель прозвучал и сугубо военный аспект. Отставание США от России в области гиперскоростных ракет уже сегодня превращает ударные авианосцы Пентагона в металлолом. Американская система ПРО против таких ракет тоже бессильна. Когда мировой лидер не может безнаказанно покарать того, кого назначил виноватым, он уже и на лидера как-то быстро перестает быть похожим.

Развязанная президентом Трампом торговая война с Китаем поставила Европу в крайне сложное положение. Правила международной торговли в первую очередь нарушает Вашингтон, однако та же Германия является его союзником по коллективному Западу, по НАТО, по модели экономического устройства и по ценностным ориентирам. Сначала органы Евросоюза и США создают формат постоянных консультаций для обсуждения «угрозы со стороны Пекина» и госсекретарь Майк Помпео его публично хвалит, а потом канцлер ФРГ заявляет новый курс. Наблюдаемая картина позволяет сделать вывод о том, что на текущий момент Берлин озвучил линию, которая не совпадает с инерционным курсом общеевропейской бюрократии в Брюсселе. Евросоюзовские функционеры до последнего момента руководствовались методичками, согласно которым на внешней арене следует идти за Белым домом, пусть и с оговорками. И вот озвучена новая во всех отношениях вводная.

Многих наблюдателей откровенно удивило то, что новый курс озвучила именно Ангела Меркель, а не президент Франции Эммануэль Макрон, например. Потому что прежде именно французский лидер позволял себе как антиамериканские выпады, так и призывы к кардинальной самостоятельности Объединенной Европы в своем экономическом и политическом курсе. Прежде всего, на столь глубинную перемену повлиял фактор времени. Ведь Ангела Меркель, комментирующая «мюнхенскую речь» Путина в 2007 году имела совсем иной багаж знаний и политического опыта, чем она же в 2020-ом. Да и США были другими. Им в этом году по пирамиде государственного долга нужно выплатить столько денег, сколько составляет усредненный доход федерального бюджета за 23 месяца. В теперь уже далеком 2007-ом Федеральная резервная система США доллары триллионами в режиме нон-стоп не «производила». Кстати, немецкий Центробанк тоже находится в ряду тех, кто в общем объеме на 76% избавился от американских казначейских обязательств за последний год.

Возможно, спусковым крючком для громкого и во многом неожиданного заявления канцлера Германии послужила последняя волна беспорядков в США. В государстве-лидере памятники десятками не сносят, магазины в таком количестве не грабят, а общество не проявляет столь мощной поляризации по ключевым вопросам общественного бытия. Во внутриамериканской политической борьбе выступление Ангелы Меркель однозначно ложится на весы противников Дональда Трампа. Оппоненты нынешнего хозяина Овального кабинета постоянно пеняют ему за ухудшение отношений с европейскими партнерами и союзниками по НАТО. К тому же президент Трамп двигается под лозунгом «сделаем Америку снова великой», а ему из Берлина указывают, что позиции как бы лидера все слабнут и слабнут.

Канцлеру Германии было невероятно трудно пойти на такое выступление. В той же военной сфере сами европейские специалисты по армии признают, что Москва в качестве военного противника Европу всерьез не воспринимает. В такой ситуации отказываться от ядерного зонтика США как минимум смело. Но здесь нужно учитывать, что большинство немцев – согласно социологическим опросам – в качестве угрозы ФРГ видят в первую очередь Вашингтон, а не Россию. США в качестве глобального лидера «просели» по слишком широкому кругу аспектов – от вечно зеленого «бакса» и внутренней стабильности до сферы вооружений и неспособности учитывать интересы союзников. В итоге даже предельно дисциплинированный Берлин заявил о выходе из строя.

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Фото: /Francois Lenoir / REUTERS

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