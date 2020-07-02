Так ли нам нужен Северный Казахстан?

На карте Казахстана неожиданно появился новый депрессивный регион, кроме Туркестана

ВВП на душу населения по сравнению с 2018 годом упал с $9812,5 до $9731,1 – наконец опубликованы предварительные результаты социально-экономического развития за 2019 год.

Чиновники в Нур-Султане начнут возражать, что, дескать, не очень правильно измерять экономический успех в долларах, нужно смотреть в национальной валюте. Возможно. И если смотреть под этим углом зрения, то экономика растет отличными темпами, валовый внутренний продукт в тенговом выражении увеличивается с каждым годом. Тут не поспоришь.

А вот через призму доллара все плохо. Объяснение этому простое: слабость национальной валюты.

Вопрос: может ли в сильной экономике (растет же!) быть слабая национальная валюта? Увы, может. Когда власть, прежде всего, в угоду экспортерам, хочет извлекать дополнительные выгоды за счет ослабления курса нацвалюты. Экспортерам хорошо, таким образом они платят в казахстанский бюджет гораздо меньше от своих доходов в долларовом выражении. И даже когда вокруг разные кризисы, им все нипочем.

А как тем временем живет население?

Условное богатство

Центр развития трудовых ресурсов опубликовал исследование «Анализ доходов населения РК за 1 квартал 2020 года». И что же мы видим?

Среднедушевые доходы населения в 1 квартале 2020 составили 177,4 тыс. тенге. Как будто бы неплохо. Но только в том случае, если бы действительно каждый казахстанец имел такой доход. На самом деле это средняя температура по больнице. Допустим, один человек зарабоатывает 1 млн. тенге в месяц, а четыре не имеют не только доходов, но даже и работы. Но статистика нам скажет, что в среднем эти 5 человек получают по 200 тыс. тенге.

Авторы исследования подсчитали, что в сравнении с показателями 1 квартала 2019 года прирост среднедушевых доходов населения составил 7,4%. При этом, если учесть сложившийся уровень инфляции за январь-март 2020 года (6%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года, доходы населения в реальном выражении выросли всего на 1,4%.

«Следует отметить тенденцию замедления темпов роста доходов населения. Так, если в 4 квартале 2018 года они выросли на 11,3% (в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года), то в последнем квартале 2019 года – всего на 8,1%», — признают аналитики.

На государство надейся!

Из каких источников формируется доход казахстанцев? В структуре доходов населения республике 59,2% доходов составляют доходы от работы по найму, 27,8% – социальные трансферты, 9,3% – доходы от самостоятельной занятости или предпринимательской деятельности, 3,7% – прочие доходы.

В абсолютных значениях структура доходов населения по республике в 1 квартале 2020 года выглядит следующим образом: доходы от работы по найму – 105,1 тыс. тенге, социальные трансферты – 49,3 тыс. тенге, доходы от самостоятельной занятости или предпринимательской деятельности – 16,5 тыс. тенге, прочие доходы – 6,6 тыс. тенге на душу населения.

И здесь мы наглядно видим социальный срез общества. Почти треть людей получает социальные пособия и фактически может быть отнесено к бедным. Каждый девятый человек — самозанятый. Это к вопросу о том, сколько же на самом деле бедных в стране и сколько людей нуждаются в вовлечении в экономическую деятельность.

В сравнении со структурой доходов в 1 квартале 2019 года доля доходов от социальных трансфертов выросла на 4,4 п.п. на фоне снижения доли доходов от работы по найму (на 3,2 п.п.), доходов от самостоятельной или предпринимательской деятельности (на 0,9 п.п.) и иных доходов (на 0,3 п.п.).

Аналитики ЦРТР отмечают, что «подобный рост доли социальных трансфертов, вероятно, связан с тем, что в 2019 году произошло усиление социальной поддержки населения со стороны государства путем увеличения размера базовой пенсии на 67% с 1 января 2019 года, а также повышения стипендий на 30% с 1 сентября 2019 года студентам, обучающимся по рабочим квалификациям, по поручению главы государства».

Также они обращают внимание на то, что в анализируемом периоде на доходах населения негативно сказались введенное чрезвычайное положение в стране и карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в связи с чем работодатели, не имея возможности выплачивать заработные платы сотрудникам, были вынуждены отправлять подчиненных в неоплачиваемые отпуска или же увольнять.

Кто богаче, кто беднее?

По данным за 1 квартал 2020 года в разрезе регионов наибольший доход на душу населения отмечается в городе Нур-Султан и составляет 241,6 тыс. тенге. Также в когорту богатых входят Алматы, промышленно развитая Карагандинская область и нефтедобывающая Мангистауская область. Получается, что чиновники и управленцы в квазигосударственных компаниях «зарабатывают» гораздо больше, чем МСБ, промышленники и нефтяники?

Минимальные доходы получают жители преимущественно южных сельскохозяйственных регионов. В самом конце списка Туркестанская область со средним доходом в размере 102,8 тыс. тенге.

«При этом стоит отметить, что в Туркестанской области доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности составляют 30,4% всех доходов региона. Это может являться следствием того, что в Туркестанской области наибольшая численность самозанятых – 361,5 тыс. человек по данным 1 квартала 2020 года», — отмечают эксперты.

Но если в Туркестанской области население получает доходы от самостоятельной занятости или предпринимательской деятельности, то в Северо-Казахстанской области – от социальных пособий. Там 42,4% доходов сформированы социальными трансфертами, включая пенсии!

«В Северо-Казахстанской области наибольшая доля получателей пенсий в численности населения – почти 19% (по данным за 2018 год), и при этом размер номинальных заработных плат в регионе – минимальный по Казахстану и, по данным 1 квартала 2020 года, составляет всего 141,7 тыс. тенге», — констатируют аналитики.

Доходы населения выросли почти во всех регионах в сравнении с 1 кварталом 2019 года, за исключением г. Алматы и Туркестанской области (на 3,4 и 1,1% соответственно), что может быть связано с более быстрым темпом прироста населения и нехватки соответствующих источников доходов от трудовой деятельности. В свою очередь, наибольший прирост доходов наблюдался в Западно-Казахстанской и Алматинской областях и составил 15,5% и 15% соответственно, что хоть немного, да радует.

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