Токаев: Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, сообщает пресс-служба Акорды.

«Последние три года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы», — сказал Токаев в среду.

Он отметил, что «в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро».

«Поэтому агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и МСБ», — подчеркнул Токаев.

Отмечается, что в завершении президент пожелал плодотворной работы Национальному банку на новом месте его дислокации и выразил уверенность, что это событие заметно укрепит финансовый сектор столицы, повысит слаженность работы с правительством и МФЦА.